Bolsonaro diz que filho Carlos concorrerá a deputado federal em 2026

Sétimo mandato. Carlos está na Câmara do Rio desde 2001 e vai iniciar a sétima legislatura no ano que vem. Ao longo da trajetória, já passou por sete partidos, contando com o atual PL.

Os 130.480 votos que o vereador obteve apenas na capital este ano seriam suficientes, por exemplo, para colocar Carlos como o 11º deputado federal mais votado em 2022. Hélio Lopes (PL), conhecido como Hélio Bolsonaro, foi o décimo à época, com 132.986.

Na reta final da campanha do candidato a prefeito derrotado Alexandre Ramagem (PL), Carlos esteve bastante presente com o pai. De poucas palavras, ele chegou a dar orientações a Bolsonaro sobre temas que deveriam ser abordados nas entrevistas coletivas.

De volta à liderança

A votação deste ano colocou Carlos Bolsonaro novamente no topo dos mais votados para vereador no Rio após perder a liderança em 2020 para Tarcísio Motta (PSOL). À época, ele teve 71 mil votos contra 86.mil do candidato de esquerda.

Votação deste ano é recorde. O maior número de votos que Carlos havia recebido anteriormente foi em 2016 (106.657).