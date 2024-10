Ameaçador, furacão Milton se aproxima da costa oeste da Flórida

Embora Milton tenha se enfraquecido ligeiramente na tarde desta quarta-feira, passando a um furacão de categoria 3, o terceiro nível mais alto, ele aumenta de tamanho à medida em que se aproxima da Flórida e continua sendo "um furacão extremamente perigoso", com ventos máximos sustentados de 195 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões.

A tempestade poderia trazer uma onda de água do mar de 2,7 a 4 metros em algumas áreas e despejar de 150 a 300 mm de chuva, podendo chegar a 450 mm em alguns pontos.

A expectativa é que o Milton mantenha a força de furacão ao cruzar a península da Flórida, representando um perigo de tempestade também na costa atlântica do Estado.

O Serviço Nacional de Meteorologia confirmou pelo menos uma dúzia de tornados na Flórida nesta quarta-feira.

As quatro pontes que atravessam a Baía de Tampa foram fechadas antes da chegada da tempestade, de acordo com o site Florida 511. Quase todas as pessoas que decidiram fugir parecem tê-lo feito, já que a maioria das ruas da vizinha São Petersburgo estava praticamente deserta ao meio-dia desta quarta-feira.

A maioria das calçadas que ligam as ilhas da costa do Golfo ao continente também foi fechada, deixando isolados todos os que decidiram enfrentar a tempestade, apesar dos apelos das autoridades.