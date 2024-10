EUA criticam Israel na ONU por "condições catastróficas" em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Israel precisa resolver urgentemente as “condições catastróficas” entre os civis palestinos na Faixa de Gaza sitiada e acabar com “a intensificação do sofrimento” ao limitar as entregas de ajuda humanitária, disseram os Estados Unidos, seu aliado, no Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira.

Ao se referir aos relatos de condições precárias no sul e no centro de Gaza, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse: "Essas condições catastróficas foram previstas há meses e, ainda assim, não foram enfrentadas. Isso precisa mudar, e agora".