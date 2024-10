Hezbollah ataca soldados israelenses na fronteira libanesa, sirenes soam no norte de Israel

A escalada no Líbano, depois de um ano de guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, aumentou os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio, que poderia envolver o Irã e os Estados Unidos, a superpotência aliada de Israel.

As Forças Armadas israelenses disseram que três de seus soldados foram gravemente feridos na terça e na quarta-feira durante combate no sul do Líbano. Sirenes soaram no norte de Israel na manhã de quarta-feira, depois que Israel voltou a bombardear os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, durante a noite.

O conflito no Líbano aumentou drasticamente nas últimas semanas, quando Israel realizou uma série de assassinatos de importantes líderes do Hezbollah e lançou operações terrestres no sul do Líbano que se expandiram ainda mais nesta semana.

O Hezbollah é o mais armado das forças de representação do Irã em todo o Oriente Médio e tem atuado em apoio aos militantes palestinos que lutam contra Israel em Gaza.

Israel disse que as tropas de até quatro divisões operaram dentro do Líbano desde o primeiro anúncio da operação terrestre em 1º de outubro, mas não confirmou que elas estabeleceram uma presença permanente no local.

O Hezbollah afirma que entrou em confronto com as tropas israelenses em solo libanês, inclusive com fogo de artilharia e foguetes, mas que conseguiu empurrar as tropas para trás e impedi-las de manter território no Líbano.