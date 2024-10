Republicanos condenam desinformação sobre furacão espalhada pelo próprio partido

As inundações devastaram grande parte do interior no oeste da Carolina do Norte, um resultado inesperado em um Estado acostumado a lidar com furacões ao longo da costa atlântica. Agora, a Flórida se prepara para o impacto direto do poderoso furacão Milton que se dirige para a costa oeste do Estado.

Uma das fontes de desinformação é a colega republicana e também deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, que usou tanto sua conta oficial de congressista quanto sua conta pessoal nas redes sociais para espalhar desinformação.

"Pergunte ao seu governo se o clima é manipulado ou controlado. Você já deu permissão para eles fazerem isso? Você está pagando por isso? Claro que está", escreveu Greene em uma de suas postagens na sua conta oficial na segunda-feira.

Edwards desmentiu diretamente essa informação em sua declaração, mas não mencionou Greene pelo nome.

"Ninguém pode controlar o clima", ele disse. "Por favor, verifiquem o que leem online com uma fonte confiável."

O gabinete de Greene não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.