Rússia declara emergência local em região onde Ucrânia diz ter atingido arsenal de armas

O ministério de emergências de Bryansk disse que a situação estava sob controle e não fez menção a um arsenal de armas. O governador da região, Alexander Bogomaz, afirmou no Telegram que as forças de defesa aérea russas haviam interceptado e destruído 24 drones sobre Bryansk durante a noite.

A região de Bryansk faz fronteira com Belarus, Ucrânia e a região russa de Kursk, onde Moscou tem lutado para expulsar as tropas ucranianas desde agosto.

No mês passado, um ataque de drones ucranianos na região russa de Tver, a oeste de Moscou, provocou uma explosão do tamanho de um terremoto em um grande arsenal de armas e forçou as pessoas a fugirem de uma cidade próxima.

(Reportagem da Reuters)