Após Israel expandir ataques contra centro de Beirute, medo toma conta de moradores

Contudo, dois ataques no fim de quinta-feira atingiram Al-Basta al-Fouqa, um distrito misto de Beirute, que possui apartamentos para os quais as pessoas fugiram nas últimas duas semanas após seus bairros serem atingidos por Israel.

“Só Deus sabe qual será o próximo alvo. É terrível. No norte, é assustador. No sul, é assustador. No leste, é assustador. No oeste, é assustador. Para onde vamos?”, perguntou Hoda Adly, de 51 anos.

Ela estava fazendo a oração noturna do Islã em casa, na quinta-feira, quando uma bola de fogo saiu do prédio logo ao lado, levantando uma coluna de poeira em volta dela e transformando tudo em um caos.

No dia seguinte, a rua estava coberta de vidro e entulho, assim como de roupas, malas e outros objetos do dia a dia. Nos escombros, as pessoas procuravam por seus pertences, não raro com suas expressões demonstrando choque.

Carros estavam amontoados uns sobre os outros, retorcidos e esmagados pela intensidade da explosão. Muitos moradores usavam máscaras faciais para se proteger da poeira, que permanecia suspensa no ar.

Os dois bombardeios mataram 22 pessoas e feriram 117, afirmaram autoridades de Saúde libanesas. Os ataques tiveram como alvo uma autoridade do Hezbollah, mas fontes de segurança afirmaram que ela sobreviveu.