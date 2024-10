Hezbollah forja novo comando para crucial guerra terrestre contra Israel

"O fato de a cadeia de comando ter sido danificada não tira a capacidade de disparar contra comunidades israelenses ou tentar atingir" as forças israelenses, disse Levine à Reuters, descrevendo o Hezbollah como "o mesmo poderoso exército do terror que todos conhecemos".

Os combatentes têm flexibilidade para cumprir ordens "de acordo com as capacidades do fronte", afirmou o comandante de campo do Hezbollah, descrevendo o novo comando como "um círculo estreito" em contato direto com o campo. É raro um comandante de campo do Hezbollah falar com a imprensa internacional.

Ele disse que o novo comando opera em total sigilo e não deu mais detalhes sobre suas comunicações ou estrutura. O Hezbollah não nomeou um novo líder para o lugar de Nasrallah. O sucessor mais provável também foi morto. O vice-líder do grupo xiita, Sheikh Naim Qassem, disse nesta semana que apoiava os esforços de cessar-fogo, mas afirmou que as capacidades do grupo estavam intactas.

Outra fonte familiarizada com as operações do Hezbollah disse que a rede telefônica fixa e dedicada do grupo era "essencial" para as comunicações atuais. Fontes disseram que a rede sobreviveu aos ataques às comunicações do grupo em setembro.

Um comunicado nesta semana assinado pela "sala de operações da Resistência Islâmica" disse que os combatentes estavam resistindo às incursões e "observando e ouvindo" as tropas israelenses onde elas menos esperavam -- uma aparente referência às posições ocultas do Hezbollah. O comunicado, o primeiro reconhecimento público da existência de um novo comando, não nomeou seus membros nem disse quando e em que contexto ele foi estabelecido.

O gabinete de imprensa do Hezbollah não respondeu a um pedido de comentário antes da publicação, que incluiu um resumo detalhado das informações fornecidas pelo comandante de campo e outras fontes. Após a publicação desta reportagem, o gabinete de imprensa do Hezbollah disse em um comunicado por escrito que a parte da história da Reuters "atribuída a um comandante de campo do Hezbollah é completamente falsa" e que "não há fontes no Hezbollah".