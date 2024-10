Lula confirma que comprará novo avião depois de pane no Aerolula

"Avião para o presidente da República não é para o Lula, para o Fernando Henrique Cardoso ou para o Bolsonaro. É avião para a instituição Presidência da República. Quem quer que seja eleito", completou.

O avião usado ainda hoje pela Presidência foi comprado por Lula em 2004, e custou aproximadamente 57 milhões de dólares. À época, a escolha recaiu sobre um modelo que atendia as questões de segurança de transporte do presidente e era o mais barato, mas é um avião de 45 lugares e com pouca autonomia. Viagens à Europa ou Estados Unidos não podem ser feitas diretamente, por exemplo, precisam de pelo menos uma escala.

Lula disse que foi "comedido" à época, ao escolher um modelo menor e mais barato, mas que ainda assim foi alvo de críticas, daí o apelido de Aerolula.

"Eu superei isso. Aos 79 anos, superei isso. Uma Presidência da República tem que ser respeitada, a instituição tem que ser respeitada. Brasil é muito grande e um presidente da República não precisa correr risco", defendeu.

Além de um novo avião presidencial, contou Lula, ele pediu ao Ministério da Defesa que apresente alternativas para a compra de outros aviões, para uso dos ministros.

MINISTRO DA DEFESA