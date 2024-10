Primeiro-ministro da Islândia anuncia fim da coalizão de governo, diz emissora pública

COPENHAGUE (Reuters) - O primeiro-ministro islandês Bjarni Benediktsson anunciou neste domingo o fim da coalizão de governo e pediu a realização de eleições no dia 30 de novembro, segundo reportagem da televisão pública RUV.

Benediktsson disse durante uma coletiva de imprensa que teria uma reunião com a presidente da Islândia, Halla Tomasdottir, na segunda-feira, segundo relatado pela RUV, para discutir a decisão de dissolver o Parlamento.

As eleições devem ocorrer, no máximo, 45 dias após o anúncio da dissolução do Parlamento, de acordo com a emissora.