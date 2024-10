CGU fará auditoria sobre fiscalização feita pela Aneel na Enel após apagão em SP

"Falha sem dúvida houve, a gente precisa dimensionar quem falhou, como falhou e como isso não pode se repetir novamente", disse Carvalho, em coletiva de imprensa nesta tarde.

"Esse é um elemento central: o que aconteceu de fato com o pedido que foi formulado pelo ministro de Minas e Energia à agência nacional que regula o setor elétrico em relação à esta empresa? Essa é uma questão central que cabe agora à Controladoria-Geral da União investigar", disse o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, também presente na coletiva.

Cerca de 430 mil consumidores de energia atendidos pela Enel São Paulo ainda estavam sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo nesta segunda-feira, depois do forte temporal da última sexta, com ventos de mais de 100 km/h que levaram a queda de árvores e danos em diversos pontos da rede elétrica.

O apagão repete uma realidade vivida na área de concessão paulista da Enel desde o fim do ano passado, situação que vem revoltando consumidores e autoridades e que levou à aplicação de multas milionárias devido à demora da companhia em restabelecer a prestação dos serviços para a população.

Os ministros negaram que essa auditoria possa ser vista como uma intervenção do governo na Aneel, que possui autonomia decisória garantida por lei.

"A nossa função, como Controladoria-Geral da União, é fiscalizar a atuação de qualquer órgão do governo federal, inclusive as agências... São corriqueiras as auditorias da CGU sobre questões relacionadas a matérias regulatórias... Nenhuma delas se conformou como uma intervenção indevida nas agências, essa aqui também não vai ser", disse Carvalho.