Sob críticas, Trump diz que suas políticas econômicas não vão aumentar dívida federal dos EUA

O entrevistador, John Micklethwait, editor-chefe da Bloomberg News, citou projeções de especialistas em orçamento público apontando que os planos de Trump adicionariam 7,5 trilhões de dólares à dívida federal até 2035, mais que o dobro das políticas favorecidas pela oponente democrata de Trump na eleição de 5 de novembro, a vice-presidente Kamala Harris.

Trump garantiu que suas políticas comerciais -- com altas tarifas sobre bens não apenas de rivais como a China, mas também de aliados como a União Europeia -- revitalizariam a indústria americana e gerariam receita suficiente para aliviar as preocupações com o aumento do déficit.

Alguns especialistas em comércio exterior argumentam que essas tarifas poderiam prejudicar a economia dos EUA, colocar empregos em risco e aumentar os preços ao consumidor.

"Tudo o que vocês precisam fazer é construir suas fábricas nos Estados Unidos e não terão nenhuma tarifa", disse Trump.

"Concordo que isso terá um efeito enorme, um efeito positivo, não negativo."

(Reportagem de James Oliphant)