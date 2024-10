Enquanto republicanos se preparam para contestar eleição, democratas jogam na defesa

Os republicanos estão envolvidos em 130 ações judiciais que, segundo eles, visam garantir que os votos sejam contados corretamente e que as pessoas não votem ilegalmente, após o então presidente Donald Trump alegar falsamente que sua derrota para o presidente norte-americano, Joe Biden, foi marcada por fraude em 2020. A vice-presidente Kamala e o ex-presidente republicano Trump estão em uma disputa acirrada, principalmente nos sete Estados decisivos que controlam 94 dos 270 votos do Colégio Eleitoral que um candidato precisa para vencer.

Os democratas e seus aliados dizem que as ações judiciais de seus oponentes buscam semear dúvidas sobre a legitimidade da eleição depois de cerca de 60 ações judiciais movidas por Trump e seus aliados após a votação de 2020 não conseguirem anular sua derrota.

Em vez de contra-atacar com uma campanha jurídica igualmente proativa, os democratas estão confiando em grande parte nos sistemas existentes para garantir uma eleição justa e, ao mesmo tempo, tentando impedir o que percebem como ameaças ao acesso à votação ou aos procedimentos de certificação.

O conforto dos democratas com o status quo decorre, em parte, do fato de que as autoridades estaduais responsáveis pelas eleições nos Estados cruciais rejeitaram as falsas alegações de fraude de Trump. Isso inclui governadores, procuradores-gerais e secretários de Estado de ambos os partidos.

Ao contrário dos republicanos, os democratas afirmam amplamente que a administração eleitoral foi justa em 2020 e provavelmente será novamente. Eles também foram reforçados pela expansão da votação pelo correio e da votação antecipada em Estados cruciais que decidirão a eleição.

"Os democratas e os grupos que favorecem ou estão alinhados com os democratas estão, em sua maioria, jogando na defesa no momento", disse Justin Levitt, ex-conselheiro do governo Biden sobre acesso ao voto e professor de Direito da Universidade Loyola Marymount.