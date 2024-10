Israel intensifica ofensiva em Gaza e no Líbano após morte de líder do Hamas

ATAQUES EM BEIRUTE

No Líbano, Israel intensificou seu bombardeio no sul de Beirute a partir da tarde de sábado. Neste domingo, Israel disse que sua força aérea atacou a sede da inteligência do Hezbollah em Beirute, bem como uma oficina subterrânea para a produção de armas.

Caças mataram três comandantes do Hezbollah, incluindo Alhaj Abbas Salameh, figura sênior do comando sul do grupo, disseram os militares israelenses em um comunicado.

Testemunhas da Reuters viram fumaça saindo dos subúrbios ao sul de Beirute, que já foi uma zona densamente povoada e que também abrigava escritórios e instalações subterrâneas do Hezbollah.

O exército libanês disse neste domingo que três de seus soldados foram mortos em um ataque israelense a um veículo do exército no sul do Líbano.

O Hezbollah não fez nenhum comentário imediato sobre os ataques, mas disse que havia disparado mísseis contra as forças israelenses no Líbano e em uma base no norte de Israel.