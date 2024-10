Musk envia mais dinheiro para apoiar Trump com doação de US$44 milhões

A campanha de Trump é amplamente dependente de grupos externos para a prospecção de eleitores, o que significa que o super PAC fundado por Musk - o homem mais rico do mundo - desempenha um papel de grande importância no que se espera que seja uma eleição muito acirrada entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris.

Separadamente, a campanha de Trump relatou ter gasto mais de 88 milhões de dólares em anúncios na primeira metade do mês, deixando-o com 36 milhões de dólares no banco para a reta final da campanha, de acordo com um registro separado para a Comissão Eleitoral Federal. A campanha de Trump arrecadou 16 milhões de dólares durante o período.

A campanha de Kamala Harris, que superou a campanha de Trump em termos de arrecadação e gastos nos últimos meses, informou que gastou mais de 130 milhões de dólares em anúncios no início de outubro. A campanha de Kamala arrecadou 97 milhões de dólares durante a primeira metade do mês e tinha 119 milhões de dólares no banco em 16 de outubro, de acordo com sua divulgação.

Outro super PAC conservador, o Sentinel Action Fund, também informou ter recebido 2,3 milhões de dólares de Musk.

As doações de Musk ao America PAC o colocam no clube exclusivo dos mega-doadores republicanos, uma lista que também inclui o herdeiro do setor bancário Timothy Mellon e a bilionária dos cassinos Miriam Adelson.