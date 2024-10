Israel anuncia captura de 100 militantes do Hamas em hospital de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - Soldados israelenses capturaram cerca de 100 supostos militantes do Hamas durante uma incursão no hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, disseram as Forças Armadas nesta segunda-feira.

Autoridades de saúde de Gaza e o Hamas negaram qualquer presença de militantes no hospital, que as forças israelenses invadiram na sexta-feira e deixaram no sábado.

"Os soldados prenderam aproximadamente 100 terroristas do complexo, incluindo terroristas que tentaram escapar durante a retirada de civis. Dentro do hospital, eles encontraram armas, recursos do terrorismo e documentos de inteligência", disseram os militares.