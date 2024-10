Coreia do Norte e Rússia causam abalos políticos com movimentos de guerra na Ucrânia

A Coreia do Sul, que permanece tecnicamente em guerra com o Norte, que possui armas nucleares, décadas após a Guerra da Coreia de 1950-1953, também condenou os movimentos, com as autoridades de Seul particularmente preocupadas com o que a Rússia pode estar fornecendo a Pyongyang em troca.

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, chegou ao extremo leste da Rússia na terça-feira, a caminho de Moscou, segundo a mídia estatal russa. As agências de notícias estatais russas disseram que não estava claro com quem Choe, fazendo sua segunda visita em seis semanas, se encontraria em Moscou.

O Kremlin afirmou que Putin não tinha planos de se encontrar com ela.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, conversou com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, na terça-feira, e disse que os movimentos norte-coreanos estavam levando a guerra a uma fase sem precedentes.

"A conclusão é clara - esta guerra está se internacionalizando, indo além de dois países", declarou Zelenskiy no X.

Yoon disse a Zelenskiy que, se a Coreia do Norte receber ajuda da Rússia e puder adquirir experiência e conhecimento militar com seu envolvimento na guerra, isso representará uma "grande ameaça" à segurança da Coreia do Sul, de acordo com uma declaração do gabinete presidencial sul-coreano.