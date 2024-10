Pix vai ter pagamento similar ao 'cartão wireless' nas próximas semanas

O Pix vai ter uma opção de pagamento similar ao "cartão wireless" até o fim do ano. O evento de lançamento está previsto para semana que vem. A informação é do presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto participa nesta terça-feira (29) do Lide Forum Conference promovido por UOL, Lide e Folha em Londres.

Campos Neto disse à coluna que o BC já fechou o acordo com o Google e ainda negocia com a Apple. Isso significa que, provavelmente, o serviço estará disponível no início apenas para usuários do sistema operacional Android.

Com o Pix por aproximação, o usuário vai dar apenas dois toques no celular para aparecer o símbolo do Pix e fazer o pagamento na maquininha — similar ao "cartão wireless".