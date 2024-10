Lira oficializa apoio a Hugo Motta na eleição para presidente da Câmara

O mandato de Lira no comando da Casa, o segundo seguido, terminará em fevereiro e ele está impedido de buscar a reeleição. Além de Motta, também já anunciaram a intenção de disputar o comando da Câmara os deputados Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA), até recentemente apontado como favorito de Lira. O atual presidente da Câmara se referiu a Brito e a Elmar como "verdadeiros amigos de vida".

No pronunciamento, Lira também anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a proposta de anistia para os envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e defendeu que o tema seja discutido na Casa sem se transformar em uma disputa política.

"Nada deve ser obstado. Há de ser plena a liberdade do Parlamento de formular, discutir, debater, pensar as temáticas mais relevantes e sensíveis de nossa gente. Assim também deve ser com a chamada Lei da Anistia. O tema deve ser devidamente debatido pela Casa. Mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em indevido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a Mesa Diretora da Câmara", disse.

"E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei a criação de uma Comissão Especial, para analisar o PL 2858/22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Também nessa temática, é preciso buscar a formação de eventual convergência."

A anistia aos envolvidos no 8 de janeiro tem sido usada nos bastidores como moeda de troca por deputados que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro na negociação por votos para presidente da Câmara, assim como por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que são contrários à ideia.

Parlamentares bolsonaristas pretendem incluir no texto também uma anistia a Bolsonaro, condenado à inegibilidade por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos ataques infundados que fez ao sistema eletrônico de votação durante a campanha eleitoral de 2022. Se mantida a inegibilidade, Bolsonaro não poderá disputar a Presidência em 2026, quando Lula poderá buscar a reeleição.