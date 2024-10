Putin inicia exercício estratégico de treinamento nuclear

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, deu início a um novo exercício das forças nucleares da Rússia, nesta terça-feira, em um ponto crítico da guerra na Ucrânia, o segundo exercício desse tipo que Moscou realiza em duas semanas.

A guerra de dois anos e meio está entrando no que as autoridades russas dizem ser sua fase mais perigosa, conforme as forças russas estão avançando no leste da Ucrânia e o Ocidente considera como reforçar a Ucrânia.

A Rússia vem sinalizando há semanas para o Ocidente que Moscou responderá se os Estados Unidos e seus aliados ajudarem a Ucrânia a disparar mísseis de longo alcance profundamente na Rússia, enquanto a Otan diz que a Coreia do Norte enviou tropas para o oeste da Rússia.