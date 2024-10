Brasil mantém silêncio diante da escalada de ataques pela Venezuela

Em linguagem diplomática, o gesto é sinal de profundo desagrado com alguma atitude de outro país.

Além disso, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Jorge Rodríguez, pediu que seja aprovada uma moção declarando o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, persona non grata no país. A votação deve acontecer na quinta-feira.

De acordo com uma das fontes, o Brasil, ao menos por enquanto, não planeja retribuir o gesto do governo de Nicolás Maduro. Da mesma forma, Amorim -- que na terça-feira classificou de inaceitável o fato de Israel ter classificado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como persona non grata -- optou por não responder a provocação, ao menos por enquanto.

A avaliação das fontes brasileiras é que a relação entre os dois governos vem ficando crescentemente mais difícil, mas não partirá do Brasil a decisão de romper ou congelar de vez. A visão é que é preciso manter os canais abertos para tentar ainda influenciar positivamente a situação, quando possível.

A crise atual, iniciada quando o Brasil, depois das eleições venezuelanas, passou a exigir a apresentação das atas de votação e se recusou a reconhecer a anunciada vitória de Maduro, ganhou um novo capítulo com a decisão do Brasil de vetar a entrada do país vizinho nos Brics.

Em uma audiência pública na Câmara dos Deputados na terça-feira, Amorim confirmou que o Brasil não quis a presença da Venezuela no bloco por acreditar que na atual situação o país não tem condições de contribuir ou de representar a América Latina entre os países associados.