Explosão em siderúrgica mata ao menos 12 pessoas na região central do México

Uma explosão em uma siderúrgica de propriedade da Simec, no Estado de Tlaxcala, região central do país, matou pelo menos 12 pessoas nas primeiras horas desta quarta-feira (30), informaram as autoridades estaduais.

"Na planta do complexo siderúrgico localizado na cidade de Apizaco, Tlaxcala, ocorreu um derramamento de aço líquido com perda de vidas humanas, paralisando temporariamente as operações", disse a empresa em comunicado.

A Simec afirmou que está investigando a causa do acidente.A Defesa Civil estadual disse em uma publicação nas redes sociais que a explosão provavelmente foi causada pelo colapso do equipamento de fundição.