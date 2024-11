Coreia do Norte diz que testou míssil Hwasong-19

SEOUL (Reuters) - A imprensa estatal da Coreia do Norte afirmou na sexta-feira (horário local) que o míssil lançado na véspera por Pyongyang foi o seu mais recente míssil balístico, chamado de Hwasong-19, dizendo que essa seria a versão final e completa do armamento. Os norte-coreanos conduziram o que aparentava ser o mais longo teste de um míssil balístico, e a Coreia do Sul alertou que Pyongyang pode estar obtendo tecnologia russa em troca do destacamento de tropas para ajudar na guerra contra a Ucrânia. O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse ao órgão de imprensa estatal KCNA que o lançamento foi um claro sucesso e que é irreversível a posição hegemônica de seu país no desenvolvimento de meios nucleares de ataque. O míssil viajou por 1.001,2 quilômetros e 5.156 segundos, antes de cair no mar, perto da costa da península coreana, de acordo com a KCNA. O objeto alcançou uma altitude máxima de 7.687,5 quilômetros, informou. O lançamento atraiu rápidas condenações por parte da Coreia do Sul, do Japão e dos EUA, em meio a uma crescente tensão internacional sobre o suposto destacamento de milhares de soldados da Coreia do Norte para a Rússia para ajudar na guerra de Moscou contra a Ucrânia. (Reportagem de Hyunsu Yim)