NYT: Eleição de Harris dá vantagem a Israel e Rússia; de Trump, para China

O resultado das eleições dos Estados Unidos, que opõe Kamala Harris e Donald Trump, segue imprevisível. No entanto, independentemente do que os estadunidenses decidirem, o próximo a ocupar a Casa Branca implicará em impactos para todo o mundo, especialmente no que concerne às guerras na Ucrânia e em Gaza, além das relações geopolíticas com a China. A avaliação foi feita por especialistas do jornal The New York Times.

O que diz o NYT

Eleição de Harris pode dar maior vantagem a Israel que uma eventual vitória de Trump. Segundo o jornal, embora a maioria dos israelenses tendem a migrar para o lado republicano, a "imprevisibilidade" do magnata preocupa mais ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que a continuidade de um governo democrata, dessa vez com Kamala no poder.

Não importa qual candidato vença, nenhum deles apoiará a solução de dois estados separados para israelenses e palestinos. A vitória democrata implicaria em uma maior pressão para um cessar-fogo imediato na guerra que assola Gaza, mas não mitigaria o apoio militar que os EUA dão à Israel.