Funcionários de empresas de máquinas de votação dos EUA se preparam para desinformação e protegem dados pessoais

Por AJ Vicens

(Reuters) - Funcionários de empresas de máquinas de votação dos Estados Unidos removeram informações públicas sobre si mesmos da internet e fizeram planos de contingência com as autoridades policiais locais antes da eleição de 2024, depois de sofrerem assédio em 2020, de acordo com representantes do setor.

Após a eleição de 2020, que o candidato republicano Donald Trump alegou falsamente ter vencido, alguns funcionários de fornecedores de tecnologia eleitoral relataram que foram vítimas de "doxxing" -- quando informações privadas sobre suas casas, como fotos de suas portas de entrada, foram compartilhadas online, de acordo com Sara Cutter, diretora executiva do Conselho Americano de Tecnologia Eleitoral.