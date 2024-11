Apesar da queda acentuada, inflação continua sendo um ponto sensível para Kamala

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Por mais ou menos seis meses em 2021, enquanto as vacinas abriam caminho para uma reabertura econômica da pandemia da Covid-19 e novas ondas de auxílios federais fluíam para as contas bancárias das famílias, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colheu os benefícios com um índice de aprovação acima de 50%.

Desde então, ele tem se mantido em torno de 40%, com o impacto devastador da inflação subsequentemente alta ainda citado pelos eleitores como uma questão importante, embora o ritmo dos aumentos de preços tenha diminuído, os salários e a economia continuem a crescer e a taxa de desemprego permaneça baixa.