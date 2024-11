Milei chama de 'traidores' autoridades argentinas que apoiaram votação a favor de Cuba na ONU

Na entrevista desta segunda-feira, Milei sugeriu que procuraria demitir quaisquer outros funcionários envolvidos na votação a favor do fim do regime de sanções de décadas contra Cuba — uma resolução que só foi rejeitada pelos Estados Unidos e por Israel.

"Todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa decisão, eu sou a favor de expulsar todos eles. São traidores do país", disse. "A política externa é definida pelo presidente, não se pode votar em qualquer coisa".

Milei, um ex-comentarista de TV libertário que venceu a eleição no ano passado frequentemente empunhando uma motosserra em eventos de campanha como símbolo do seu plano de cortes de gastos, cantou "Unchained Melody" e "Let It Be Me", de Elvis Presley, acrescentando que tinha "100 discos de Elvis".

O extravagante economista tem um gosto pelo espetáculo. Ele já cantou em shows de rock enquanto presidente, criticou o papa Francisco e uma vez se vestiu de super-herói para enfrentar os "Keynesianos".

A entrevista foi conduzida pela atual parceira de Milei, a atriz e jornalista Amalia Yuyito González, que repetidamente disse ao presidente que o amava durante a conversa e terminou a conversa com um beijo.