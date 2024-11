Paramilitares do Sudão expulsam civis de vilarejos em ataques violentos

NEW HALFA, Sudão (Reuters) - Salwa Abdallah estava se recuperando de uma cesariana e cuidando de seu bebê de um mês quando soldados da força paramilitar Forças de Apoio Rápido invadiram sua casa no estado de El Gezira, no leste do Sudão, no final do mês passado.

Eles a acusaram de lealdade ao Exército sudanês e a seus aliados, seus rivais em uma guerra de 18 meses. "Eles disseram: 'Você nos matou, então hoje vamos matar você e estuprar suas filhas'", disse ela à Reuters, abrigada sob um lençol improvisado na cidade de New Halfa, onde chegou depois de caminhar por dias com sua mãe idosa e seus filhos.

Ela disse que os soldados as expulsaram de seu vilarejo com chicotes e depois atiraram nelas em motocicletas, o que também foi mencionado por duas outras vítimas do ataque.