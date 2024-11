Ataque israelense destrói prédio da época otomana perto das ruínas de Baalbek

BAALBEK, Líbano (Reuters) - Um ataque aéreo israelense destruiu um edifício da época do Império Otomano a poucos metros dos templos de Baalbek, Patrimônio da Humanidade da Unesco, no leste do Líbano, o mais próximo que Israel já chegou de atingir um dos sítios arqueológicos mais preciosos do Líbano.

Nesta quinta-feira, montes de alvenaria cinza e metal retorcido jaziam ao lado de um ônibus queimado a apenas algumas dezenas de metros do Patrimônio da Humanidade, um dia após onda de ataques que matou 40 pessoas na cidade e nos arredores.

O Exército israelense pediu aos moradores de toda a cidade que deixassem Baalbek, no leste do Vale de Bekaa, no Líbano, que abriga um dos maiores e mais bem preservados complexos de templos greco-romanos e fenícios do Levante.