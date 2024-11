Forças Armadas dos EUA estão prontas a cumprir ordens legais do próximo governo, diz secretário de Defesa

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse ás tropas norte-americanas que o Pentágono está comprometido com uma transição ordeira para o governo de Donald Trump, acrescentando que as Forças Armadas do país não se envolverão em política e estão prontas para cumprir "todas as ordens legais".

"As Forças Armadas dos EUA permanecerão apartadas da arena política, guardarão a nossa República com princípios e profissionalismo e permanecerão juntas dos nossos valorosos aliados e parceiros que aprofundam nossa segurança", disse Austin em memorando enviado às tropas na noite de quarta-feira.

(Reportagem de Idrees Ali)