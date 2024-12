Reinaldo: Mercado aplaudiria governo que deixasse os pobres fora da conta

Tinha a prioridade da diminuição da miséria? Provavelmente não. Portanto, essa pesquisa tem de entrar por uma orelha e sair pela outra. Isso não serve para nada.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Segundo a pesquisa, a política econômica do governo Lula está no rumo errado para 96% do mercado.



Imagine, 96% do mercado acha que esse governo está errado, está na direção errada. Então vamos lá: está errado um governo que pode fazer crescer até 3,5% a economia brasileira.

Está completamente errado um governo que tem um recorde de queda do desemprego, queda histórica, que tem uma recuperação fantástica da renda real do salário. Em que a inflação não está fora de controle. É mentira que esteja fora de controle. Ela não está na meta, é diferente.

Mas é um governo que tirou 9,5 milhões da miséria, 8,7 milhões da pobreza, em razão do crescimento do emprego.

Não presta um governo em que as 327 empresas que operam na bolsa, as maiores, tiveram no terceiro trimestre um lucro 55% maior na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.