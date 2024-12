EXCLUSIVO-Blinken quer entregar ao sucessor Rubio a "mão mais forte" possível

"Quero ter certeza de que meu sucessor, o senador Rubio, seja capaz de começar com o pé direito", disse Blinken à margem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan em Bruxelas.

"Minha intenção e meu foco, como eu disse, é garantir que eu entregue a mão mais forte possível para eles jogarem. E acho que isso é do interesse deles, do interesse do país e do interesse do governo", disse Blinken.

Rubio, de 53 anos, é conhecido como um falcão em relação à China, um crítico declarado do governo comunista de Cuba e um forte apoiador de Israel.

No passado, ele defendeu uma política externa dos EUA mais assertiva com relação aos inimigos geopolíticos dos Estados Unidos, embora recentemente suas opiniões tenham se alinhado mais com a abordagem "América em Primeiro" de Trump para a política externa.

O governo Biden acelerou a ajuda militar à Ucrânia para fortalecer a posição de Kiev no campo de batalha contra a Rússia e reforçá-la antes que Trump assuma o cargo em 20 de janeiro, quando o futuro da assistência à Ucrânia será menos certo.

Blinken disse que as medidas que Washington estava tomando agora para reforçar Kiev antes de possíveis negociações eram benéficas para o governo Trump, embora ele tenha se recusado a dizer se Trump estava ou não alinhado com a posição do governo Biden em relação à Ucrânia.