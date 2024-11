Líderes europeus pedem que Trump apoie Ucrânia e evite guerras comerciais

O relacionamento de Trump com os parceiros europeus foi tenso e difícil durante grande parte de seu primeiro mandato, e seu retorno ao poder traz incertezas sobre o apoio dos EUA à Ucrânia contra a invasão da Rússia, o compromisso dos EUA com a aliança militar ocidental Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) e a perspectiva de tarifas sobre importações.

"Confio na sociedade norte-americana", disse o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, enquanto ele e outros pediam a Trump que continue apoiando a Ucrânia, ao chegarem a uma reunião de quase 50 líderes europeus em Budapeste.

"Eles sabem que é de seu interesse mostrar firmeza quando nos envolvemos com regimes autoritários. Se os Estados Unidos forem fracos com a Rússia, o que isso significará para a China?"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que agora cabe à União Europeia se unir. Nenhum Estado-membro da UE pode, por si só, lidar com os desafios futuros, disse ela.

Sobre a Ucrânia, ela disse: "É do interesse de todos nós que os autocratas deste mundo recebam uma mensagem muito clara de que não é o direito da força, que o Estado de Direito é importante."

ESPERANÇA DE EVITAR UMA GUERRA COMERCIAL