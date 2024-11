Pesquisadores documentam enorme queda no número de elefantes africanos ao longo de meio século

As populações de elefantes da savana caíram cerca de 70% em média nos locais pesquisados, e as de elefantes da floresta, cerca de 90% em média nos locais pesquisados, sendo a caça ilegal e a perda de habitat os principais fatores. No total, houve uma redução média de 77% da população nos vários locais pesquisados, abrangendo ambas as espécies.

Os elefantes desapareceram em alguns locais, enquanto suas populações aumentaram em outros, graças a esforços de conservação.

"Muitas das populações perdidas não voltarão, e muitas populações de baixa densidade enfrentam pressões contínuas. Provavelmente perderemos mais populações daqui para frente", disse George Wittemyer, professor de conservação da vida selvagem da Universidade Estadual do Colorado e presidente do conselho científico do grupo de conservação Save the Elephants, que ajudou a liderar o estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

A caça ilegal geralmente envolve pessoas que matam elefantes para obter suas presas, que são vendidas ilegalmente em um mercado negro internacional impulsionado principalmente pela demanda de marfim na China e em outras partes da Ásia. A expansão agrícola é o principal fator da perda de habitat.

Estima-se que a população de elefantes da floresta seja cerca de um terço da população de elefantes da savana. A caça ilegal afetou desproporcionalmente os elefantes da floresta e devastou as populações de ambas as espécies no norte e no leste da África.

"Perdemos várias populações de elefantes em muitos países, mas a região do Sahel, no norte na África, por exemplo, em Mali, Chade e Nigéria, foi particularmente atingida. A alta pressão e proteção limitada culminaram na extirpação das populações", disse Wittemyer.