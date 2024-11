Atropelamento em Zhuhai, no sul da China, deixa 35 mortos

Um vídeo do local após o ataque, verificado pela Reuters, mostrou pelo menos 20 pessoas deitadas no chão. Gritos de "terrorista" podiam ser ouvidos enquanto ambulâncias chegavam para levar os feridos ao hospital.

Fan foi detido pela polícia no local depois de tentar fugir, informou a polícia, acrescentando que ele havia se ferido com uma faca, causando graves ferimentos no pescoço.

A polícia disse que sua investigação preliminar sugeriu que o incidente foi provocado pelo descontentamento de Fan após um divórcio.

O presidente Xi Jinping, citado pela televisão estatal chinesa CCTV, ordenou todos os esforços para tratar os feridos e exigiu punição severa para o autor do crime. O governo central enviou uma equipe para fornecer orientação sobre o tratamento do caso, segundo a CCTV.

Crimes violentos são raros na China devido à segurança rígida e às leis rigorosas sobre armas. Entretanto, um aumento nos relatos de ataques com faca nas grandes cidades chamou a atenção do público para a segurança em espaços públicos.

Em outubro, um ataque com faca em Pequim deixou cinco pessoas feridas do lado de fora de uma das principais escolas primárias da cidade. Um mês antes, um estudante japonês foi esfaqueado fatalmente do lado de fora de sua escola em Shenzhen.