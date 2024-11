Israel quer liberdade de atacar o Líbano mesmo depois do cessar-fogo, afirma a França

"Isso não é compatível com a soberania de um país forte", disse Barrot, referindo-se a esforços mais amplos para ajudar a fortalecer a governança do Líbano.

Vários diplomatas disseram que seria praticamente impossível obter do Hezbollah ou do Líbano qualquer proposta que incluísse essa exigência.

Não houve comentário imediato de Israel sobre as observações. Seu ministro da Defesa, Israel Katz, disse anteriormente: "Não permitiremos qualquer arranjo que não inclua a conquista dos objetivos da guerra - e acima de tudo o direito de Israel de agir por conta própria contra qualquer atividade terrorista".

A França, que tem vínculos históricos com o Líbano, está tentando garantir um cessar-fogo no país do Oriente Médio.

(Reportagem de John Irish)