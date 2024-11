Governo de MG envia à assembleia estadual projeto para privatizar Cemig

Essa ideia já vinha sendo aventada há alguns meses, conforme declarações anteriores do secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.

"As mudanças nas empresas públicas significam compromisso da atual gestão do Governo de Minas em resolver o problema da dívida com a União, que se arrasta há décadas, uma vez que sedimentam um caminho para uma melhor adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que está em discussão no Congresso Nacional", diz o comunicado do governo.

O modelo proposto para a desestatização da Cemig prevê que o Estado de Minas Gerais passaria a ser o acionista de referência da elétrica, com poder de veto por meio de ação de classe especial ("golden share").

O poder de veto se aplicaria à deliberação sobre o plano de investimentos da distribuidora da Cemig, a maior do país, e somente poderá ser exercido se o Estado detiver no mínimo 10% do capital social total da companhia.

O projeto também cita como medida para a desestatização "a alienação do controle de subsidiárias integrais e de sociedades controladas pela Cemig", em uma disposição que pode dar novo fôlego ao programa de desinvestimentos da Cemig, que tentava vender participações em empresas como a Taesa.

A privatização da Cemig com transformação em corporation, a exemplo do que ocorreu com a Eletrobras e Copel, "aumentará o valor de mercado da companhia", defendeu o governo de Minas Gerais.