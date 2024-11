Post sobre limusine da Tesla para Trump foi feito por perfil de paródias

Conclusão do Comprova: Não é verdade que Elon Musk tenha publicado sobre a criação de uma limusine para Donald Trump. Uma postagem no TikTok tira de contexto a publicação de uma conta satírica que imita o empresário. Uma busca no perfil oficial de Musk no X mostrou que ele não publicou o conteúdo.

A limusine também não está na relação de carros fabricados pela Tesla. Na verdade, não há esse modelo de veículo no catálogo disponível no site da empresa automotiva.

Na internet, o Comprova encontrou uma limusine Tesla que não foi criada pela fabricante, mas adaptada de um modelo original. Trata-se de um modelo que tem como base o Model S 85 de 2015. O veículo esteve à venda no eBay em 2017 e não é o mesmo que aparece nos conteúdos investigados nesta checagem.

De acordo com a descrição no eBay à época do anúncio, a limusine foi construída para um projeto publicitário da empresa Big Limos, especializada no alargamento de automóveis e na conversão dos veículos para limusines de luxo.

No TikTok, uma postagem utilizou a mesma imagem da suposta limusine da Tesla para afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu um convite para conhecer o veículo. Bolsonaro, no entanto, não fez nenhuma publicação nas redes sociais sobre o possível convite, assim como Musk e Trump.

O Comprova contatou a Tesla e a assessoria de imprensa de Donald de Trump e Jair Bolsonaro, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem. A iniciativa também contatou o autor do post no TikTok e não obteve resposta.