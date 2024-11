Pacientes de Covid longa tentam se adaptar em meio a poucas chances de recuperação

Gichohi, de 41 anos, sabe que essas frases são bem-intencionadas. "Acho que você tem que aceitar que, para mim, isso não vai acontecer."

Estudos científicos recentes lançam uma nova luz sobre a experiência de milhões de pacientes como Gichohi. Eles sugerem que quanto mais tempo uma pessoa fica doente, menores são suas chances de se recuperar totalmente.

A melhor janela para a recuperação é nos primeiros seis meses após contrair a Covid-19, com melhores chances para as pessoas cuja doença inicial foi menos grave, bem como para aquelas que foram vacinadas, concluíram pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos. As pessoas cujos sintomas duram entre seis meses e dois anos têm menor probabilidade de se recuperar totalmente.

Para os pacientes que estão lutando há mais de dois anos, a chance de uma recuperação completa "será muito pequena", disse Manoj Sivan, professor de medicina de reabilitação da Universidade de Leeds e um dos autores das conclusões publicadas na The Lancet.

Sivan afirmou que isso deve ser chamado de "Covid longa persistente" e entendido como as condições crônicas da encefalomielite miálgica/síndrome da fadiga crônica ou fibromialgia, que podem ser características da Covid longa ou fatores de risco para ela.

A Covid-19 longa, definida como sintomas que persistem por três meses ou mais após a infecção inicial, envolve uma constelação de sintomas que vão desde a fadiga extrema até a névoa cerebral, falta de ar e dor nas articulações.