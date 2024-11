Líder da Coreia do Norte ordena produção em massa de drones suicidas, diz KCNA

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un orientou um teste de drones suicidas e ordenou a produção em massa da arma aérea, dizendo que a introdução desses equipamentos ao redor do mundo exige uma atualização urgente de teoria militar, disse a imprensa estatal nesta sexta-feira (ainda quinta-feira no Brasil).

Kim já havia supervisionado o teste de drones suicidas no início do ano, em meio a uma cooperação militar em rápido desenvolvimento com a Rússia, levantando questões sobre se está recebendo ajuda técnica de Moscou para desenvolvê-los.

Também conhecidas como "munições de vadiagem", essas armas têm sido amplamente utilizadas na guerra na Ucrânia e no Oriente Médio.