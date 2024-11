Aliados de Trump fazem ameaças e divulgam desinformação sobre Brasil

Numa operação coordenada com parlamentares bolsonaristas, aliados de Donald Trump no Congresso dos EUA enviaram uma carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ameaçando cortar recursos e colocando pressão sobre a instituição para que atue contra o Brasil. A alegação é de que a democracia estaria em risco no país diante da suspensão da plataforma de Elon Musk, a X.

Os deputados republicanos assumiram o discurso bolsonarista sobre a suposta existência de uma censura e repressão no Brasil, narrativa adotada pelos aliados do ex-presidente e que buscam, nos EUA, respaldo para algum tipo de anistia e a garantia de que possam usar as redes sociais para difundir desinformação e ataques contra o sistema eleitoral.

A viagem de deputados brasileiros, que ocorre nesta semana, tinha como objetivo uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para debater a liberdade de expressão.