Governo holandês pode cair por causa da violência em Amsterdã, diz mídia

A violência foi condenada por Israel e políticos holandeses, com o prefeito de Amsterdã dizendo que "esquadrões antissemitas" haviam atacado os torcedores israelenses. Imagens de mídia social também mostraram os torcedores do Maccabi Tel Aviv entoando slogans antiárabes e arrancando uma bandeira palestina de um edifício antes do jogo.

Achahbar, uma ex-promotora pública nascida no Marrocos, sentiu que os comentários de vários ministros sobre os eventos da semana passada haviam passado dos limites, com comentários ofensivos e possivelmente racistas sobre os ataques aos torcedores israelenses, informou o jornal De Volkskrant.

A renúncia desencadeou a reunião de crise do gabinete nesta sexta-feira, na qual outros membros do gabinete de seu partido centrista NSC também ameaçaram renunciar, disseram as emissoras NOS e RTL, citando fontes do governo.

Se o partido de centro-direita NSC, de Achahbar, deixar o governo, os outros três membros da coalizão poderão continuar como um governo minoritário ou chamar de volta eleições antecipadas.

A coalizão é liderada pelo partido populista antimuçulmano PVV, de Geert Wilders, que ficou em primeiro lugar nas eleições gerais de um ano atrás. Ela foi instalada em julho, após meses de negociações tensas.

Wilders afirmou várias vezes que jovens holandeses de ascendência marroquina foram os principais agressores dos torcedores israelenses, embora a polícia não tenha dado detalhes sobre o histórico dos suspeitos.