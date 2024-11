Presidente da Coreia do Sul defende cooperação com China para paz, diz Yonhap

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse ao presidente chinês, Xi Jinping, que os dois países devem cooperar para a paz diante da Coreia do Norte e da cooperação militar com a Rússia, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta sexta-feira.

Yoon expressou esperança de que "a Coreia do Sul e a China cooperem na promoção da estabilidade e da paz na região em resposta às sucessivas provocações da Coreia do Norte, à guerra na Ucrânia e à cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte", disse a Yonhap.