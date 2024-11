Biden visita floresta amazônica antes de cúpula do G20

Por Jarrett Renshaw

LIMA (Reuters) - Joe Biden se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar a floresta amazônica neste domingo, enquanto alerta para os perigos do aquecimento global, muitas vezes minimizados por Donald Trump, que chega à Casa Branca em janeiro com a promessa de descartar as medidas para combater as mudanças climáticas.

Biden está viajando de Lima, no Peru, para Manaus, no Brasil, para se reunir com líderes locais que trabalham na preservação da Amazônia, antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde participará da cúpula do G20, que discutirá questões como fome, pobreza, governança global e mudanças climáticas.