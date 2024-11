Dezenas de pessoas são mortas e feridas em ataques israelenses contra Gaza, dizem médicos

O Exército de Israel, que combate o grupo militante palestino Hamas em Gaza desde outubro de 2023, disse que vários ataques foram conduzidos durante a noite contra “alvos terroristas” em Beit Lahiya, com todo o possível sendo feito para evitar danos a civis.

“Todas as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde administrado pelo Hamas têm que ser tratadas com cautela porque foram repetidamente comprovadas como não confiáveis em incidentes anteriores”, disse.

Vídeos do local do ataque obtidos pela Reuters mostram moradores locais retirando corpos de uma enorme pilha de escombros, com as casas ao redor também danificadas, algumas de forma grave.

No mês passado, o Exército de Israel enviou tanques para Beit Lahiya e para as cidades próximas de Beit Hanoun e Jabalia, o maior dos oito históricos campos de refugiados da Faixa de Gaza, no que afirmou ser uma campanha para enfrentar militantes do Hamas por meio de ataques e evitando que eles se reagrupem.

O Exército disse ter matado centenas de militantes nessa três áreas que, segundo moradores, foram isoladas da Cidade de Gaza pelas forças israelenses.

MORTES CRESCEM