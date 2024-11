Lula interrompe discussão no G20 sobre Ucrânia e irrita europeus

Por Lisandra Paraguassu e Elizabeth Pineau e Andreas Rinke

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Delegados europeus na cúpula do G20 no Brasil ficaram insatisfeitos com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de encerrar as discussões e emitir a declaração final do grupo um dia antes, em uma tentativa de evitar debates delicados sobre a guerra na Ucrânia, disseram fontes.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, lamentou nesta terça-feira que o comunicado do G20 não tenha destacado a responsabilidade da Rússia pelo início da guerra na Ucrânia, especialmente no milésimo dia de sua invasão em larga escala.