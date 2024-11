Justiça do Peru determina prisão preventiva de irmão da presidente por 36 meses

Além disso, a promotoria argumentou que existe perigo de fuga de Nicanor Boluarte, em função da proximidade com as "esferas do poder" por ser irmão da presidente do Peru.

Nicanor Boluarte havia sido detido por alguns dias de forma preliminar em maio, quando a polícia invadiu sua casa como parte de uma investigação sobre suposto enriquecimento ilícito da presidente, depois que seu uso de relógios Rolex e joias de luxo foi questionado.

Dina Boluarte, que tem mandato até julho de 2026, negou as acusações. Ela também enfrenta uma investigação sobre dezenas de mortes durante protestos antigovernamentais, no final de 2022 e início de 2023, após a prisão de seu antecessor, Pedro Castillo.

(Reportagem de Marco Aquino)