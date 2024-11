Senadores dos EUA pedem fim do envio de armas a Israel

Senadores da ala mais à esquerda do Partido Democrata acusaram o governo de Joe Biden de ser "cúmplice" das "atrocidades" cometidas em Gaza e pediram o fim do envio de armas a Israel.

"O que está acontecendo em Gaza é indescritível", declarou o senador Bernie Sanders em uma coletiva de imprensa, referindo-se à morte de dezenas de milhares de civis no território palestino, à destruição de edifícios e ao "bloqueio, por parte de Israel, de uma ajuda humanitária desesperadamente necessária".

"Mas o que torna a situação ainda mais dolorosa é que a maior parte do que está acontecendo lá está sendo feito com armas americanas e com o apoio dos contribuintes americanos", lamentou Sanders.