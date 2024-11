RIO DE JANEIRO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse nesta terça-feira em uma coletiva de imprensa, após a conclusão da reunião do G20 no Rio de Janeiro, que gostaria de chegar a um entendimento e construir um relacionamento com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em vez de confrontá-lo.

(Reportagem de Eduardo Baptista)