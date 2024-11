PF diz a Moraes que Mauro Cid violou cláusulas de delação

Cid prestou depoimento à PF nesta terça-feira (19) sobre plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Moraes. Ele negou ter conhecimento sobre a trama golpista. investigadores teriam ficado insatisfeitos com o teor do depoimento e comunicaram a Moraes sobre o descumprimento das cláusulas da delação.

Novo depoimento de Cid ocorre após PF recuperar informações que estavam no aparelho do militar, mas tinham sido apagadas. Ele foi convocado para explicar porque deletou os dados, que levaram a operação Contragolpe, deflagrada nesta terça. Os dados foram recuperados com o uso de um equipamento militar israelense.

PF prendeu preventivamente na manhã desta terça-feira cinco pessoas suspeitas de envolvimento no plano golpista. São quatro militares dos chamados "kids pretos", as Forças Especiais do Exército, e um policial federal, que teriam planejado atentar contra o resultado das eleições de 2022.

Os militares presos são Hélio Ferreira Lima, Mario Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Também é alvo Wladimir Matos Soares, policial federal. O ministro Moraes derrubou o sigilo da decisão que determinou a operação da PF.

Mauro Cid aparece na nova investigação da PF. Os documentos apreendidos com o general Mário Fernandes apontam que ele esteve no encontro que planejou as execuções. O tenente-coronel foi responsável pela delação premiada que implicou Bolsonaro no âmbito das investigações sobre a fraude em certificados de vacinação contra a covid-19 e a tentativa de golpe de Estado que teria sido elaborada no alto escalão do governo anterior.

Ele é suspeito de ser um dos responsáveis pelo grupo que fez o plano. Mauro Cid teria participado de reuniões na casa do ex-ministro de Bolsonaro, Walter Braga Neto, onde o golpe teria sido gestado. O tenente-coronel também estaria no Palácio, assim como Bolsonaro, no momento em que o documento golpista foi impresso pelo general Mário Fernandes.